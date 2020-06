Partizani: zgodovina ni pravljica

Obsežna monografija Partizani, ki jo je po več desetletjih temeljitega študija napisal zgodovinar dr. Jože Pirjevec

Dr. Jože Pirjevec

© Borut Krajnc

Pri Cankarjevi založbi je izšla obsežna monografija Partizani, ki jo je po več desetletjih temeljitega študija napisal zgodovinar dr. Jože Pirjevec. V predgovoru knjige je zapisal, da je bilo napisanih že dovolj apologij partizanstva, sam pa si je v obsežni monografiji želel "prikazati zgodovinsko resnico v vsej njeni veličini kakor tudi v zablodah, tragiki in zločinih". Delo je sklenil z opisom zunajsodnih pobojev, za katere meni, da jih je treba prikazati v vsej grozovitosti, hkrati pa umestiti v čas, poln maščevalnosti in sovraštva. Pirjevec je skušal predstaviti tudi, kako kompleksno je bilo partizansko gibanje in kako pomembno je postalo kot vojaška sila, pravzaprav kot vezni člen med dvema frontama - rusko in zahodno fronto.

Pirjevec se pri raziskovanju ni želel omejiti na partizansko dogajanje le v naši državi, temveč je vključil celoten jugoslovanski prostor. Pot ga je vodila v arhive od Moskve, Berlina in Münchna pa do Londona in Cambridgea, Oxforda in Edinburga, vse do Rima. "Razkrila mi je, kako organsko se je narodnoosvobodilni boj vključeval v vojni napor protihitlerjevske koalicije, pa tudi kako usodno so nanj vplivala nastajajoča nasprotja med Vzhodom in Zahodom, ki so začela zoreti že dolgo pred koncem druge svetovne vojne," piše v predgovoru.

© emka.si

Na predstavitvi knjige je avtor povedal, da se knjiga nekoliko navezuje na njegovo prejšnje delo Tito in tovariši, saj je med brskanjem po arhivih zanjo našel zapiske Titovih spominov iz vojnega časa, za katere se je odločil, da jih bo nekoč uporabil, kot vire pa je uporabil tudi dnevnike, osebne zapise in pričevanja udeležencev narodnoosvobodilnega boja v Jugoslaviji.

Knjigo je posvetil dvema prijateljema, ki sta sodelovala pri njenem nastanku - Janku Pleterskemu in Dušanu Bibru. Ta mu je celo podaril celotno zbirko ameriških in britanskih dokumentov, ki jih je zbral v washingtonskih in londonskih arhivih ter bogat nabor knjig, vezanih na vojno tematiko.

Knjigo je uredil Tine Logar skupaj z Aljošo Harlamovim, ki pravi, da so Partizani knjiga, ki priča o tem, da zgodovina ni pravljica, označil pa jo je za Pirjevčevo monumentalno delo. "Knjiga prinaša celostni pogled na genezo res unikatnega odporniškega gibanja v Evropi tretjega rajha, kakršnega ni bil sposoben izpeljati nihče, razen jugoslovanskih narodov. Ta geneza gibanja pa je v delu prepletena še z zgodbo o vseh drugih vojaških organizacijah, ki so delovale na območju nekdanje Kraljevine Jugoslavije, pa tudi onkraj njega," je dejal.