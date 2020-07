Amnesty International: »Breme prevaljevati na prosilce za azil je sprevrženo«

Odziv Amnesty International na Mladinin članek o razmerah v centru za tujce

Protest v centru za tujce

© Infokolpa / BVMN

Na Mladinin članek Z azilanti po novem brez milosti, ki smo ga objavili danes, se je odzvala organizacija Amnesty International Slovenije (AIS). Njen predstavnik Blaž Kovač, sicer vodja projektov pri AIS je zapisal, da merilo človečnosti ter spoštovanja človekovih pravic neke družbe vedno predstavljajo primeri oseb, ki so pod popolnim nadzorom oblasti.

"V Amnesty International sedanji sistem mednarodne zaščite kritiziramo že dalj časa in zahtevamo skupno evropsko rešitev, ki bi predvsem omogočila varne vstopne poti namesto razčlovečenja pri prehajanju meja na kontinentu in odrivanja migracij na rob (ali v BiH, kar smo v letu 2018 ob obisku izkusili tudi sami). Ugotovitve vašega članka so dobro znane vsem. Žal so oblasti za opozorila civilne družbe in stroke popolnoma gluha, vključno glede neutemeljenega pridržavanja prosilcev za mednarodno zaščito, še posebej otrok," je zapisal Kovač.

Dodal je, da zaradi manka teles varstva človekovih pravic (za ustvarjanje politik, monitoring ter sankcioniranje) na ravni izvršilne veje oblasti, je edini korektiv kršitvam človekovih pravic zgolj sodišče. "Vendar so sodišča le skrajna oblika razreševanja razmerij – a ko sodišča postanejo edina učinkovita oblika naslavljanja kršitev človekovih pravic (kot je to v resnici v Sloveniji), to pomeni, da sistema zaščite človekovih pravic sploh nimamo. Breme preko vlaganja tožb prevaljevati na prosilce za azil pa je v tej luči sprevrženo."