Slovenska filantropija: »Pričakujemo, da bodo imeli prosilci za azil dostop do pravne pomoči«

Odziv Slovenske filantropije na Mladinin članek o nehumanih razmerah v centru za tujce

Posedanje na kontejnerjih omogoča vdih svežega zraka in pogled ven, na nebo, sonce, horizont ...

© Borut Krajnc

Na Mladinin članek Z azilanti po novem brez milosti, ki smo ga objavili danes, se je, poleg Amnesty International Slovenije (AIS), odzvala tudi Slovenska filantropija (SF). Njen predstavnik Franci Zlatar je poudaril, da jih v SF skrbijo informacije glede odvzemanja prostosti prosilcem za mednarodno zaščito v Centru za tujce, kakor tudi o nehumanih razmerah, ki tam vladajo.

"Pričakujemo, da bodo vsi, ki pri nas zaprošajo za mednarodno zaščito do le-te imeli dostop, v času postopka pa bodo živeli v humanih življenjskih razmerah ter imeli dostop do pravne pomoči, psihosocialne podpore kakor tudi do različnih integracijskih aktivnosti, ki bodo olajšale njihovo vključevanje v okolje."

"Želeli bi poudariti, da je pravica do azila temeljna pravica, priznavanje le-te osebam, ki izpolnjujejo merila iz ženevske konvencije iz leta 1951 o statusu beguncev, pa mednarodna obveza držav pogodbenic. Pričakujemo, da bo Republika Slovenija (RS) v prihodnje razvijala strokovni in kvalitetni azilni sistem, da bodo postopki kvalitetni in učinkoviti, mednarodna zaščita pa bo tistim, ki jo potrebujejo dodeljena čim hitreje. Prav tako pričakujemo, da bodo vsi, ki pri nas zaprošajo za mednarodno zaščito do le-te imeli dostop, v času postopka pa bodo živeli v humanih življenjskih razmerah ter imeli dostop do pravne pomoči, psihosocialne podpore kakor tudi do različnih integracijskih aktivnosti, ki bodo olajšale njihovo vključevanje v okolje. Hkrati predlagamo, da Vlada RS spremeni Kontingentni načrt RS za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanje postopkov za mednarodno zaščito in sicer na način, da bodo v kvoto za aktivacijo posameznega dela načrte vštete vse osebe, ki v RS izrazijo namero za podajo prošnje za mednarodno zaščito in ne le prosilci za mednarodno zaščito. Tako bo omogočena ustrezna nastanitev in obravnava vseh, ki v RS zaprošajo za mednarodno zaščito," je zapisal Zlatar.