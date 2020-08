Mladi podvrženi prekarnim oblikam zaposlitve

Mladinski svet Slovenije na mednarodni dan mladih opozarja, da številni državljani tudi po 30. letu starosti nimajo niti dneva delovne dobe

Danes je mednarodni dan mladih. Združeni narodi so ga razglasili leta 1999 z namenom, da se vsako leto razpravlja o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade, in da se opozarja na njihovo pomembno vlogo v družbi. Tokratna tema je vključevanje mladih odločevalske procese za skupno svetovno delovanje.

Na pomen vključevanja mladih opozarjajo tudi v slovenskih mladinskih organizacijah, saj so prepričani, da lahko le tako rešujejo težave, s katerimi se mladi soočajo. Najbolj pereči sta zaposlovanje in stanovanjska problematika.

V Mladinskem svetu Slovenije izpostavljajo, da so mladi podvrženi prekarnim oblikam zaposlitve, kot so delo za določen čas ali preko različnih pogodb oz. preko "prisilnega s. p.". Pogosto se zgodi, da že vstopijo v trideseta, pa kljub temu, da so ves čas po zaključku izobraževanja ali pa tudi že prej delali, nimajo niti dneva delovne dobe, so za STA navedli v mladinskem svetu. Vse to vodi v pozno osamosvajanje mladih, pri čemer se srečujejo tudi s problematiko bivanja. Mladim so stanovanja pogosto nedostopna, tako za najem kot za nakup, in se zato danes izjemno težko osamosvojijo.

Mladinski svet tudi ocenjuje, da so bili prav mladi med najbolj prizadetimi zaradi epidemije novega koronavirusa, sicer ne v smislu bolezni covida-19, pač pa zaradi drugih sprememb v tem času. Tako vsaj izhaja iz ankete Mladi v času epidemije covida-19, katere podrobnejše rezultate bodo predstavili danes na novinarski konferenci.

Na številne izzive in ovire, s katerimi se mladi spopadajo na poti osamosvajanja, je pred mednarodnim dnevom mladih opozoril tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki zagovarja večje vključevanje mladih v procese odločanja.

Mednarodni dan mladih bo tokrat tudi priložnost za spomin na začetke in dosežke mladinskega organiziranja pri nas. Letos namreč mladinski svet praznuje 30 let, Mladinska mreža MaMa pa 15 let delovanja. V parku starega hotela Trst v Rogaški Slatini bodo med drugim pripravili javno tribuno, na kateri bodo razpravljali o strategiji za mlade v Rogaški Slatini.

V Sloveniji je bilo v začetku leta 310.000 mladih, starih med 15 in 29 let. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju je bila z 11,5 odstotka najvišja med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let in se je glede na enako obdobje lani zvišala za 1,6 odstotne točke.

Eden izmed razlogov za visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi bi lahko bilo znižanje števila zaposlenih prek študentskega servisa; takih je bilo 23.000, kažejo statistični podatki. Med mladimi je sicer več kot 18.000 brezposelnih.

