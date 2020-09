Spregledano spolno nasilje na vlakih Slovenskih železnic

Inštitut 8. marec in Instagram profil Železnicezlom opozarjata na izpovedi žrtev spolnega nasilja na vlakih v Sloveniji

Na Instagram profilu Železnicezlom so se pojavile izpovedi o spolnem nadlegovanju in nasilju na vlakih. Inštitut 8. marec, ki se ukvarja z različnimi oblikami družbene podrejenosti, je zaradi številnih pričevanj žrtev spolnega nasilja na Slovenske železnice naslovili javno pismo. "Spolno nadlegovanje in nasilje se ne dogajata samo v temnih in skritih ulicah, ampak tudi prostorih, ki jih imamo za varne in jih redno uporabljamo. Tudi na vlaku," so zapisali v inštitutu.

Na problematiko spolnega nadlegovanja in nasilja v javnem prevozu so v Inštitutu 8. marec opozarjali tudi v analizi kampanje #JazTudi (#MeToo), ki daje glas žrtvam spolnega nadlegovanja in nasilja. Prejeli so več kot 150 pričevanj, skoraj vsako deseto pa govori o spolnem nadlegovanju in nasilju na javnem prevozu.

Na problem spolnega nadlegovanja in nasilja v javnem prevozu nakazujejo tudi pričevanja žrtev, ki so zbrana na prej omenjenem Instagram profilu Železnicezlom, kjer so številne osebe spregovorile o svojih lastnih travmatičnih izkušnjah (njihove zgodbe si lahko preberete v fotogaleriji spodaj).

Pri inštitutu opozarjajo, da je ena od najbolj pogostih reakcij okolice na izpovedi o spolnem nadlegovanju in nasilju, molk, ki omogoča reprodukcijo obstoječega stanja in proizvaja vedno nove žrtve.

Slovenske železnice so profil Železnicezlom na Instagramu najprej blokirale, blokado kasneje sicer umaknile, na svojem profilu pa komentarje brisale, za izpovedi žrtev pa se še naprej niso zmenile, še dodajajo v inštitutu.

"S tem so se v podjetju postavili na stran storilcev spolnega nadlegovanja in nasilja, žrtvam pa dali jasno sporočilo: Vaše izkušnje nas ne zanimajo, ne želimo si, da bi se situacija na naših vlakih spremenila," menijo v Inštitutu 8. marec, zato so Slovenske železnice pozvali, naj svoj odnos in delovanje nemudoma spremenijo in:

pričevanja z vso resnostjo analizirajo,

za izhodišče delovanja postavijo dejstvo, da sta spolno nadlegovanje in nasilje v njihovi družbi problem,

vzpostavijo varne točke in na vlakih zagotovijo varnost,

spolnega nadlegovanja in nasilja zaposlenih v prihodnje ne ignorirajo in ga ustrezno sankcionirajo.

