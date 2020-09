Desant na Bled

Zakaj so države Nove Evrope, ki se jim želi pridružiti Janša, na napačni poti

Orbán in Janša sta se na Bledu strinjala: Moramo se vrniti k judovskokrščanskim koreninam.

©Kabinet predsednika vlade

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na Blejskem strateškem forumu ta teden dejal, da je vedno dobro biti del kluba. Češ, če si sam, se v tem krutem svetu iz tebe še celo norčujejo – kot so se domnevno na zahodu Evrope iz njega, ko je menil, da EU na pandemijo covid-19 ni pripravljena, zdaj, ko ima za seboj zaveznike, pa se mu nihče več ne smeji. To je seveda res. Dobro je, če sklepamo zavezništva. Dobro je imeti prijatelje. Dobro je biti solidaren. Še pred leti je bila Slovenija sama. Ni hotela ne na Balkan, ne k tedanji Vzhodni Evropi, niti tedaj ne, ko so jo vodile zgodovinske osebnosti – od češkega predsednika Vaclava Havla do poljskega Lecha Wałęse, zaradi česar je bila tudi v mednarodnem okolju, recimo pri vključevanju v OECD, neuspešna. Načeloma je seveda prav pogledati prek plank.