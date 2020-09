»Ko so me prvič pripeljali v bolnišnico, so to naredili pod pretvezo, da mi bodo slikali glavo«

Jaka Tomc

"Da, v prvih letih je to veljalo skoraj vedno. Ko so me prvič pripeljali v bolnišnico, so to naredili pod pretvezo, da mi bodo slikali glavo. Potem smo se znašli pred psihiatrično bolnišnico Polje, spomnim se, da smo šli noter, vrata so se zapirali za menoj, kar naenkrat sem bil sam med zdravniki in tehniki. Takrat se mi je 'strgalo', nisem se ravno pretepal, a sem 'ven padel', zato so me privezali na posteljo, v takem stanju si, dokler se ne umiriš. Nikoli nisem bil prisilno priveden, vedno sem šel na pol prostovoljno. Tja sem vedno prišel maničen, vedno, ko sem prišel tja, sem imel poleg tega še preganjavice in blodnje. V takem primeru se domišljija pomeša z realnostjo. Ko sem dobil pomirjevala, sem vprašal, ali se bom zjutraj sploh še zbudil oziroma ali bom to sploh še jaz. Takih zgodb je res veliko."

(Jaka Tomc, pisatelj, o tem, kako se že 15 let spopada z bipolarno motnjo; v intervjuju na MMC RTV SLO)

