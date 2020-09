Nazaj v temo

Danes je nov dan

Mame ameriškim otrokom, kadar se grdo obnašajo, vse pogosteje pravijo: "Ne obnašaj se tako predsedniško!"

Neposredna škoda, ki jo povzroča sovražen in vulgaren govor politikov, je že zadosten argument, da bi bilo treba Trumpa, Janšo in podobne "najpomembnješe razpihovalce sovraštva" na spletu preprosto utišati. Hkrati pa, ko v imenu svobode govora dopuščamo, da tak govor ostaja prisoten in postaja normalen, opolnomočimo homofobe, rasiste in druge nebodijihtreba skupine, za katere smo vsaj v Evropi po drugi svetovni vojni verjeli, da so odgnani v podtalje.

Takšen primer je objava Mladinskega društva Kostrivnica, v katerem ima vidno vlogo član SDS Nino Ivačič, v lokalni skupnosti sicer znan kot veliki "ljubitelj" napotenega dela. V Sloveniji, zaenkrat še članici EU, se leta 2020 mladinskemu društvu zdi primerno govoriti, da "ostro nasprotuje promociji vseh oblik LGBT skupin in njihovih idej".

Naloga vsakega od nas je, da opozarjamo problematičnost takšnih izjav in se borimo za več, ne manj, spoštovanja.

