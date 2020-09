Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

SDS ima v vojski prevladujoč vpliv

Mag. Boštjan Korelc, podpredsednik Sindikata vojske, obrambe in zaščite

Trenutna vlada pravi, da ji je mar za vojsko, da jo razume in da bo uredila njene težave. Za oborožitev je namenila 780 milijonov evrov, spreminja zakon o obrambi in pravi, da bo poskrbela za navadne vojake, ki morajo po 45. letu starosti zapustiti vojsko. O tem, pa tudi o vplivu politike v vojski in o sodelovanju vojske na meji smo se pogovarjali z vojaškim sindikalistom Boštjanom Korelcem.

Bo trenutna vlada res poskrbela za vojsko, kot trdi?