Zakaj opozicija Janši ne pokaže janše

Politika lepih misli

Notranji minister Aleš Hojs je interpelacijo prestal brez večjih pretresov. Še največ težav mu je povzročila maska.

Slovenija je nedavno v Bruslju izgubila bitko za teran. Kar je seveda absurdno: bitko za teran je bilo namreč lažje dobiti kot izgubiti. Natanko na to sem pomislil ob interpelaciji ministra Aleša Hojsa: to interpelacijo je bilo lažje dobiti kot izgubiti. Lažje je bilo uspeti kot pa zamočiti. A zgodilo se je prav to: opozicija je izgubila. Pomagalo ni niti Mladinino petkovo jutranje darilo – razkritje, da je Hojs izredno poceni kupil parcelo s pogledom na morje. Živo si lahko predstavljate, kako uboga, že kar dolgočasno nemočna bi bila interpelacija brez tega razkritja, saj bi se vse skupaj zvedlo na vprašanje, katera Hojsova odločitev je bila spornejša: to, da je odpravil odločbo o prepovedi koncerta hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona, ali to, da je odredil nadzor nad delom kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada? Nenadoma se je zdelo, da je nemara še najspornejša njegova odločitev, da zelo poceni kupi parcelo s pogledom na morje.