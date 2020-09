AfD se je ogradila od izjav o streljanju in zaplinjevanju migrantov

Nemška skrajno desničarska stranka se je ogradila od svojega nekdanjega govorca Christiana Lütha

Christian Lüth

Nemška skrajno desničarska stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) se je ogradila od svojega nekdanjega govorca Christiana Lütha, ki so ga novinarji posneli, ko naj bi govoril o zaplinjevanju migrantov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poslanska skupina AfD ga je odstranila z vseh uradnih položajev, ko so po medijih zaokrožili njegovi skrajni komentarji o migrantih. Ti so vključeni v dokumentarni film, ki ga bodo danes predvajali na televiziji PRO7.

Na tajno posnetem posnetku je slišati člana AfD, ki so ga identificirali kot Lütha, kako blogerki v baru razlaga, da slabše kot so razmere za Nemčijo, boljše so za AfD. Glede migrantov je povedal, da bi morala Nemčija sprejeti še več migrantov, saj bi bilo to bolje za skrajno stranko. "Še vedno jih lahko kasneje vse postrelimo, to ni problem, ali pa jih zaplinimo, ali karkoli si želite, meni je vseeno," je še dodal.

Ali je na posnetku res Lüth in ali je vse to povedal, ni potrjeno. Pri televizijskem programu so namreč pojasnili, da so zvok dodali kasneje. Moškega sicer na posnetku navajajo kot visokega predstavnika AfD, drugi nemški mediji pa so ga identificirali kot Lütha.

Vodja poslanske skupine AfD Alexander Gauland je danes dejal, da so izjave, ki jih pripisujejo njihovem nekdanjemu tiskovnemu predstavniku, nesprejemljive in nikakor v skladu s cilji in politiko AfD.

Lüth ni bil na voljo za komentar. V aprilu se je umaknil s položaja govorca, potem ko se je domnevno označil za fašista. So pa v poslanski skupini trenutno razmišljali, da bi ga zaposlili na drugem položaju.

