Molitev za zdravo pamet

Posebna sveta maša, ki se je je udeležil županski kandidat SDS

Udeleženci maše pred velenjsko cerkvijo

© SDS, Velenje

V Velenju, v tej skorajda poslednji rdeči trdnjavi, se obetajo županske volitve. SDS v rudarskem mestu ni bila nikoli preveč priljubljena, vsaj na lokalnih volitvah je vedno zmagovala SD. To je za delavsko, rudarsko mesto pričakovano, vsi župani do sedaj so bili bolj ali manj povezani z rudarstvom.