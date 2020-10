Hrvati, Srbi in kočevski Nemci

Kdo bo deležen manjšinskega varstva?

Stop diskriminaciji ! »Kulturni shod nezadovoljstva« članstva in prijateljev Zveze srbske diaspore Slovenije

© Borut Krajnc

V Sloveniji posebne manjšinske pravice uživata le madžarska in italijanska narodna skupnost. Proces priznanja vsaj nekaterih manjšinskih pravic drugim, po številu precej večjim narodnim skupnostim, kot so recimo Hrvati, Srbi in Bošnjaki, pa tudi Albanci in Romi, se vleče že četrt stoletja.