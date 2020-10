Evropska komisija zahteva neodvisno preiskavo v slovenskem centru za tujce

Odkar je vlada Janeza Janše junija začela izvajati novo azilno politiko, ki vključuje omejevanje gibanja za prosilce za azil in nameščanje v center za tujce, je slednji poln obupanih tujcev, ki tam zaprti čakajo na deportacijo ali pa na morebitno možnost vložitve prošnje za azil. Posledice kopičenja prosilcev za azil v centru (tudi v opuščenem industrijskem objektu, v katerega so zaprti 24 ur na dan) se odtlej kažejo v gladovnih stavkah, samopoškodovanjih in poskusih samomora, o čemer smo pisali pred časom.

Na razmere v centru za tujce v Postojni so se med drugim odzvali tudi v skupini »5 pred 12«, ki jo sestavljajo Draga Potočnjak, Boris A. Novak, Svetlana Makarovič, Dušan Šarotar in Spomenka Hribar. Pisali so pismo predstavnikom slovenskega političnega vrha in tudi Evropski komisiji. In odzvali so se v slednji.

Pisci pisma so opozorili, da »trpljenje na meji mučenja kliče po takojšnjem ukrepanju pristojnih oblasti ter po javni, politični in kazenski obsodbi vseh tistih, ki so odgovorni za nastalo situacijo«. Pismo pa so zaključili z besedami: »Postojnski Center za tujce in prosilce za azil se že nevarno približuje podobi novodobnega koncentracijskega taborišča. Če sedanja oblast v tej zvezi ničesar ne ukrene, bomo prisiljeni sklepati, da je edini razlog za katastrofalne in človeku nedostojne življenjske razmere beguncev in prosilcev za azil najbolj nizkotno izživljanje nad ljudmi. Nad ljudmi drugačne barve kože.«

Evropska komisija oziroma v njenem imenu vodja direktorata za migracije Henrik Nielsen je supini zaskrbljenih posameznikov odgovoril, da je komisija ob obtožbah o slabem ravnanju z migranti vedno zaskrbljena in takšne primere jemlje resno ter da bo »Evropska komisija spremljala primere, v katerih organi držav članic sistematično kršijo pravo EU, bodisi na podlagi upravne prakse bodisi s sprejetjem nacionalne zakonodaje, ki ni v skladu s pravili EU. Komisija nima pooblastil za preiskovanje posameznih primerov, vendar vztraja, da bi morali pristojni nacionalni organi za vse utemeljene obtožbe izvesti nepristransko preiskavo«. To zahtevo so naslovili tudi na pristojne slovenske organe in dodali: »Komisija vas bo obveščala o nadaljnjem razvoju dogodkov v zvezi s to zadevo.«

Ali bo vlada oziroma ministrstvo za notranje zadeve slišala poziv evropske komisije je vprašanje. Je pa nepristransko preiskavo o stanju v Centru za tujce v Postojni že izvedel urad varuha človekovih pravic oziroma Državni preventivni mehanizem, ki deluje v sklopu varuha in ga vodi namestnik varuha Ivan Šelih. Center za tujce je namestnik varuha v zadnjem času obiskal že dvakrat. Poročilo naj bi bilo objavljeno v prihodnjih dneh.