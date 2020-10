Logika Janševih apologetov

Danes je nov dan

Pa smo jo našli – osebo, ki v Sloveniji ogroža svobodo medijev! Po petkovem prerivanju med Zlatkom in snemalcem Nove24 je desni politični vrh hitro obsodil raperja in stopili v bran medijem. Zlatkovo obnašanje (brez maske) je seveda vredno obsojanja, a višek cinizma je, da se oglašajo prav tisti, ki so molčali, ko je dan prej Janša STA označil za "nacionalno sramoto" in ad hominem napadel Dnevnikovo novinarko. Trenutna vlada, predvsem pa njen predsednik, je tista, ki zdaj že na dnevni bazi blati novinarje in se z vsemi sredstvi trudi zmanjšati medijsko avtonomijo.

Sprenevedanje in argumentacijski obrat, s katerima druge obtožujejo svojih grehov, nista nič novega za Janšo in njegovo bando. Iste tehnike se poslužujejo tudi, ko v bednem poskusu zakrivanja nesposobnosti in koruptivnosti vlade prelagajo krivdo za širjenje koronavirusa na protestnike in medije.

Zopet je potrjeno, da so Janševi "Yes men", od SDS garniture pa do SMC-ja in predsednika RS, brez sramu. A niso brez roka trajanja!

