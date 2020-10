»Potrebujemo revolucijo«

Francoski pisatelj Édouard Louis podpira gibanje rumenih jopičev in demonstrira proti policijskemu nasilju. Francoski vladi očita, da prizanaša bogatim in zaničuje revne.

Édouard Louis,

© Wikipedia

Pisatelj Louis je do nedavnega vsak večer stal na odru gledališča Théâtre des Abbesses na Montmartru. Uro in pol je navajal iz svojega avtobiografskega eseja Qui a tué mon père (Kdo je ubil mojega očeta), plesal in pel. Besedilo je radikalen in brezkompromisen politični manifest proti sedanjim razmeram, predsedniku Emmanuelu Macronu in neoliberalizmu. Louis velja za enega najpomembnejših predstavnikov nove intelektualne levice. Pisatelj je odraščal v delavski družini na revnem severu Francije. Pozneje je ubežal temu okolju in študiral v Parizu na elitni visoki šoli École normale supérieure. Leta 2014 je takrat 21-letni pisatelj dosegel presenetljiv uspeh s prvim romanom Opraviti z Eddyjem, v katerem pripoveduje o svojem otroštvu in mladosti.

Septembra ste vsak večer pozivali k uporu. »Kar bi zdaj potrebovali, je dobra revolucija,« se glasi zadnji stavek vaše drame. Si res želite revolucije?