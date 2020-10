Med podpisniki Spomenka Hribar, Jože Mencinger, Boris Cavazza in drugi ugledni državljani

Da poslanci vseh strank nosijo breme odgovornosti pred ljudstvom za ravnanje vlade, se zavedajo tudi številna ugledna imena iz intelektualnega, kulturniškega in političnega prostora

Spomenka Hribar, Boris Cavazza, Jože Mencinger, Boris A. Novak, Svetlana Slapšak, Vinko Möderndorfer

Peticijo, v kateri Zavezništvo civilne družbe Državni zbor RS poziva, naj zaustavi zlorabljanje epidemije za ideološke in strankarsko motivirane projekte vlade, je v manj kot enem dnevu podpisalo že več kot 3.700 novih podpisnic in podpisnikov. Že prvopodpisnic in prvopodpisnikov je skoraj tisoč, med njim pa so tudi številna ugledna imena iz intelektualnega, strokovnega in kulturnega področja, denimo Jože Mencinger, Spomenka Hribar in Boris Cavazza, če naštejemo zgolj nekaj avtoritet iz starejše generacije. Potem so tu še Boris A. Novak, Svetlana Slapšak, Vinko Möderndorfer, Maca Jogan, Slavko Gaber, Milica Antić Gaber, Primož Bezjak, Katarina Stegnar, Primož Ekart in številni drugi. Celoten seznam si lahko ogledate na spletnem naslovu peticije.

Zavezništvo civilne družbe združuje protestnice in protestnike, posameznice in posameznike, civilne iniciative, združenja, društva in lokalne pobude. V dotični peticiji pa se povezujejo z dvema glavnima namenoma: 1. obnoviti demokracijo in pravno državo ter 2. krepiti socialno državo in družbeno odgovornost in solidarnost. CILJI in ZAHTEVE temeljijo na dokumentih, ki so že bili predstavljeni javnosti. To so: Smernice protestne ljudske skupščine, Izhodišča zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo in Izjava vojnih veteranov 91 ob dnevu suverenosti.

"Kriza zaradi epidemije bi zahtevala predano strokovno delovanje politike za njeno reševanje, ne pa zlorabo epidemije za uvajanje avtokracije."

"Poziv izraža kritiko ravnanja vlade v času epidemije covid-19. Kriza zaradi epidemije bi zahtevala predano strokovno delovanje politike za njeno reševanje, ne pa zlorabo epidemije za uvajanje avtokracije. Skrajno neodgovorno in za družbo škodljivo je, da vlada sedanje stanje izrablja za uveljavljanje svoje ozke politične agende, strankarsko kadrovanje, privatizacijo družbenih dejavnosti in državnega premoženja, razgrajevanje socialne države, koruptivne posle z zdravstveno opremo, zlorabo javnega denarja, podrejanje policije, uničevanje javne RTV ter napade na medije, civilno družbo in vse drugače misleče. To se mora nehati!" je zapisano v uvodu peticije.

"Poslanci vseh strank nosijo breme odgovornosti pred ljudstvom za ravnanje vlade, saj imajo ustavno pristojnost in odgovornost, da v času med volitvami izrečejo nezaupnico vladi, ki ne spoštuje ustave in zakonov in ne uresničuje zahtev državljanov in prebivalcev Slovenije."

Podpisnice in podpisniki se obračajo na Državni zbor RS s pozivom, da ukrepa, pri čemer se sklicujejo na dejstvo, da vlada odgovarja parlamentu in ne obratno. "Poslanci vseh strank nosijo breme odgovornosti pred ljudstvom za ravnanje vlade, saj imajo ustavno pristojnost in odgovornost, da v času med volitvami izrečejo nezaupnico vladi, ki ne spoštuje ustave in zakonov in ne uresničuje zahtev državljanov in prebivalcev Slovenije," so zapisali.

Vse, ki soglašajo z zapisanimi zahtevami in ki želijo živeti v demokratični, solidarni, odgovorni, socialni, pravni in pravični državi, v kateri so pravice in blaginja vseh temeljno vodilo političnega delovanja, pa vabijo k sodelovanju.