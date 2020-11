Desničarski populist želi, da padajo glave

Steve Bannon pozval Donalda Trumpa, naj svoj drugi mandat začne z obglavljenjem

Steve Bannon

© Wikimedia Commons

Steve Bannon, desničarski populist in nekdanji politični strateg ameriškega predsednika je na svojem podcastu v četrtek pozval, da naj Donald Trump svoj drugi mandat začne z obglavljenjem direktorja Nacionalnega inštituta za zdravje Anthonyja Faucija in direktorja FBI Christopherja Wrayja.

Twitter je sicer takoj ukinil račun Bannonovega podcasta War Room Pandemic, videoposnetke pa je odstranil tudi YouTube.

"Trumpov drugi mandat se naj začne z odpustitvijo Wrayja in Faucija. Rad bi šel še dlje, vendar pa je predsednik dobrega srca in dober človek. Jaz bi šel nazaj v čase Tudorjeve Anglije. Glavi bi dal na sulici in ju postavil v dva kota Bele hiše kot svarilo zveznim birokratom - ali boš delal kot je treba, ali greš. Čas je za konec igric," je dejal Bannon.

Bannon je verjetno jezen na Faucija, ker Američanom svetuje, kako naj se obnašajo v času pandemije koronavirusa, da preživijo, kar predsedniku Trumpu ni bilo všeč še posebej pred volitvami.

Na Wrayja pa je Bannon seveda jezen, ker so ga aretirali z obtožbo prevare vlagateljev v Trumpov zid na meji z Mehiko.

PREBERITE TUDI: