Skrito v zakonu

Danes je nov dan

Odkar je oblast prevzela trenutna vlada, se v njihove protikoronske svežnje radi prikradejo členi, ki z reševanjem epidemije nimajo nobene veze. Med drugim je bilo najprej na udaru okolje, nato knjige, sedaj pa je tu obračunavanje s protestniki.

Tako se je v PKP6 znašel tudi člen, ki univerzam podaljšuje rok za pridobitev akreditacij. Ta naj bi šel na roko predvsem zasebni Novi univerzi, sicer blizu stranki SDS. Njen rektor Matej Avbelj pravi, da z akreditacijo nimajo težav, vendar v oči bode lobiranje na ministrstvu za izobraževanje. Če bo zakon sprejet, bo Nova univerza še naprej upravičena do okoli 2 milijonov evrov javnih sredstev letno.

Zanimivo je, da Avbelj zadnje čase pogosto piše o temah, ki so blizu Janši, bil pa je tudi eden od pravnikov, ki je za koalicijo sestavil mnenje, da je referendum proti nakupu vojaške opreme neustaven. Morda je to naključje, a kaže se modus operandi te vlade – odločitve se sprejema stran od javnosti, pridobijo pa pogosto tisti, ki so blizu SDS-u.

