»Zakaj si Janša želi, da bi ga vrgli z oblasti?«

Dr. Jože Vogrinc, sociolog

Jože Vogrinc je na ljubljanski Filozofski fakulteti dolga leta poučeval sociologijo, predvsem sociologijo kulture in medijev, ukvarjal pa se je tudi s konceptualiziranjem humanistike in družboslovja ter z izzivom radikalnih družbenih sprememb. Ravno danes, sredi epidemije, je jasno, da moramo o teh spremembah še vedno razmišljati in jih skušati udejanjiti. Kajti demokracija, politični sistem, ki je vpeljan danes, vsem ljudem ne prinaša enakih demokratičnih učinkov. Vogrinc je zelo kritičen do Janše, a zanj je zgolj simptom in posledica tega, da živimo v družbi, ki ni več demokratična in v kateri bo treba demokracijo samo, kot ideal in kot družbene prakse, zastaviti na novo.

Smo sredi drugega vala epidemije, prvega smo preživeli z razmeroma ugodnim izidom, še letala so poletela v našo čast, pri drugem imamo velike težave kot skupnost, kot družba, kot država. Kaj se je zgodilo?