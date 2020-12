Svoboda po madžarsko

Začelo se je grobo obračunavanje oblasti z vsakim prebivalcem ali organizacijo, ki si upa izraziti kritično mnenje

Fanta sta hotela le v miru pojesti pizzo …

© Borut Krajnc

Pretekli četrtek so v popoldanskih urah ulice v centru prestolnice ponovno zasedle okrepljene policijske enote. Razlog je bil upravičen: na družbenih omrežjih so se pojavile informacije, da naj bi huligani, ki so 5. novembra izvedli nasilni pohod, ponovno prišli v mestno središče. A huliganov ni bilo. Policisti so se zato prestopali na odrejenih lokacijah in se pogovarjali v po mestu razmeščenih vozilih. Nato pa se je ob 17. uri in 20 minut zgodilo nekaj nenavadnega.