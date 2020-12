»V oddaji o plebiscitu so nastopili neki tretjerazredni politiki«

IZJAVA DNEVA

"Oddaja o plebiscitu, ki so jo vsilili vaši televiziji, da jo predvaja, je polna laži. Noben od pravih, tistih, ki smo res dali pobudo za plebiscit, tam ni nastopil. Tam so nastopili neki tretjerazredni politiki iz tedanjega časa."

(Filozof, fenomenolog, predsednik komisije za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Tine Hribar v intervjuju v oddaji Z Mišo, o tem, da je prišlo do sovražnega prevzema osamosvojitve; via RTV SLO)

Dr. Tine Hribar

© RTV SLO

