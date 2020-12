Ni vsako rojstvo čudež

Danes je nov dan

Da bodo ceno pandemije dražje plačale ženske, se je dalo napovedati že ob izbruhu novega koronavirusa. Napovedi so se uresničile, predvsem pa jih lahko opazujemo na področju ženskega reproduktivnega zdravja in pravic.

Porodnišnice so ponekod postale začasne bolnišnice za covid-19 paciente, drugod so epidemiološki ukrepi otežili dostop do kontracepcije, svobodna izbira pa ni več svobodna, ko se zapirajo bolnice, ali še huje, državne meje.

V Sloveniji je področje reproduktivnih pravic in zdravja dobro urejeno. Pravica do abortusa je zapisana v ustavi, storitev pa naj bi se nemoteno izvajala kljub epidemiji. Po omejitvi presejalnih pregledov za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu v prvem valu se zdaj tudi ti spet izvajajo v večjem številu.

Kljub temu pa moramo biti pozorni, da ob trenutni epidemiološki in politični krizi ne spregledamo vznika nevarnih “pro-life” diskurzov, ki so nas nekaj mesecev nazaj presenetili na jumbo plakatih in shodu, pred kratkim pa celo – na domu.

