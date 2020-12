»V Sloveniji odslej tudi uradno disidenti?«

KOMENTAR DNEVA

"Poslanski skupini SDS in NSi sta v ponedeljek v državnem zboru vložili dopolnilo k PKP7, ki ga je vlada podprla, pravi pa, da tisti, ki jim je bila v času epidemije izrečena globa zaradi kršitve ukrepov, nimajo pravice do pomoči države. Vladna koalicija je to določilo javno utemeljila z ravnanjem upornega direktorja smučišča Krvavec, dejansko pa bo s tem prizadela več tisoč ljudi, zlasti tiste, ki so se udeleževali protestov. Za ljudi, ki jih oblast tako kaznuje in preganja, obstaja mednarodno uveljavljen izraz: disidenti. Določilo je sicer ustavno sporno, a do odločitve ustavnega sodišča bo že veliko ljudi grobo prizadetih. Pri tem danes ni nobenega dvoma več, da so bile v izhodišču izrečene globe popolnoma nedopustne, saj z izražanjem političnih stališč protestniki niso kršili vladnih ukrepov za zajezitev pandemije, ampak je te ukrepe vlada zlorabila za politično represijo."

(Grega Repovž, urednik Mladine, v odzivu na amandma SDS in NSi; via Facebook)