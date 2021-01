»Konec januarja bomo vedeli, ali lahko povečamo proizvodnjo«

Pogovor s slavnim parom iz BioNTecha, Özlem Türeci in Uğurjem Şahinom, o njunem prodoru pri cepivu proti covid-19, boju proti raku in nenadni slavi

Özlem Türeci in Uğur Şahin: ona je strokovna vodja, on pa izvršni direktor BioNTecha, poročena sta osemnajst let.

Bliskovito slavo običajno vidimo pri pop zvezdnikih, redkeje tudi pri politikih, pri znanstvenikih pa je skoraj nekaj nezaslišanega. A 9. novembra lani sta se Özlem Türeci in Uğur Şahin čez noč znašla v soju žarometov. Njuno podjetje BioNTech je namreč kot prvo na svetu prijavilo prebojni dosežek v boju proti koronski pandemiji: v Mainzu nastali kandidat za cepivo BNT162b2 je v obširni klinični raziskavi izkazal več kot 90-odstotno učinkovitost. Skoraj vse cepljene poskusne osebe so se izognile bolezni covid-19. V tem letu naj bi po vsem svetu razdelili 1,3 milijarde odmerkov, s čimer se konec pandemije zdi dosegljivejši. Şahin in Türecijeva se odtlej težko izogneta pozornosti, svetovni mediji so izjemno naklonjeni nemškemu paru s turškimi koreninami: ona je strokovna vodja, on pa izvršni direktor BioNTecha, poročena sta osemnajst let. Zakonski par iz BioNTecha je med medicinskimi strokovnjaki znan že dolgo, sploh med strokovnjaki za rakave bolezni. Oba sta onkologa, specializirana za imunoterapijo.

Gospa Türeci, gospod Şahin, v tem trenutku posebna letala in tovornjaki povsod po svetu vozijo milijone odmerkov cepiva, ki sta ga razvila, v bolnišnice in cepilna središča. Prihodnji ameriški predsednik Joe Biden se je v neposrednem televizijskem prenosu dal cepiti z BioNTechovim cepivom. Sta si sploh lahko vzela minutko časa, da bi vse to predelala?