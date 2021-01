Jure Trampuš | foto: Borut Krajnc

»Pri tej vladi ne boste našli empatije, pač pa veliko sovraštva«

Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije

Med pogovorom z Milanom Kučanom se je težko znebiti vtisa, da je drugačen od vsega, kar je politika danes. Govori mirno, vljudno, posluša vprašanja, nič agresivnega in škodoželjnega ni v njegovih odgovorih. Seveda je drugačen, spada v čas, ko je politika vsaj poskušala vključevati različnosti. Četudi je Kučan nekoč sedel na vrhu enopartijskega sistema, je v času demokratizacije ugotovil, da je svoboda pomembnejša od ideologije in partijske pripadnosti. Zase še vedno pravi, da je komunist, a ne komunist sovjetskega tipa, pač pa človek, ki zagovarja skupnost, ljudi in manjšine v njej.

Štirinajstega januarja bo Milan Kučan star 80 let. Zdaj je zima in ne kolesari, a lani je, predvsem po Barju, kjer je manj prometa, pa tudi klanci niso preveč strmi.

Kako in kje ste silvestrovali?