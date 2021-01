Ameriška veleposlanica prihodnji teden odhaja iz Slovenije

Lynda Blanchard se poslavlja

Navdušena veleposlanica ob prihodu v Slovenijo

Ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda Blanchard prihodnji teden, ko bo v ZDA prisegel novi predsednik Joe Biden, odhaja iz Slovenije, so včeraj za STA potrdili na ameriškem veleposlaništvu v Ljubljani. Predsedniku ZDA Donaldu Trumpu je uradno že poslala svojo odstopno izjavo.

Kot so za STA pojasnili na veleposlaništvu, so ameriški veleposlaniki, ki so politično imenovani, osebni predstavniki predsednika ZDA v državah, kjer služijo, tako da je običajno, da odstopijo ob nastopu nove administracije.

"Veleposlanica Blanchard je včeraj uradno predsedniku podala svojo odstopno izjavo, kot je običajno. Veleposlanica načrtuje, da bo njen odhod sovpadal z inavguracijo prihodnji teden," so za STA pojasnili na oddelku za odnose z javnostmi na ameriškem veleposlaništvu.

Kdaj naj bi Slovenija dobila novega veleposlanika ZDA, na veleposlaništvu niso mogli napovedati, saj mora kandidata Bele hiše pred imenovanjem zaslišati pristojni senatni obor in potrditi senat.

Po njenem odhodu bo njena namestnica Susan Falatko prevzela naloge odpravnice poslov na ameriškem veleposlaništvu. Osebje veleposlaništva bo nadaljevalo s prizadevanji za napredek na področju skupnih prioritet in širjenja dvostranskih odnosov pod njenim vodstvom, so dodali.

Pred odhodom iz Ljubljane sta včeraj ameriško veleposlanico Lyndo Blanchard na poslovilnem obisku sprejela zunanji minister Anže Logar in minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Predsednik Borut Pahor je veleposlanico v petek obiskal v njeni rezidenci. Ob tem je na Twitterju zapisal, da se ji ob zaključku mandata iskreno zahvaljuje za prispevek k odnosom med državama. Minuli teden jo je sprejel tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič.

Blanchard je bila veleposlanica v Sloveniji od avgusta 2019. Na položaju je nasledila veleposlanika Brenta Hartleyja, ki je v Slovenijo prišel februarja 2015 in je redni triletni mandat sklenil sredi julija 2018. Veleposlaništvo je nato vodil začasni odpravnik poslov Gautam Rana, nato pa še odpravnica poslov Susan Falatko.

Blanchard, ki ni karierna diplomatka State Departmenta, si je nominacijo prislužila tako kot številni drugi veleposlaniki ZDA v različnih vladah z donacijami stranki ali predsedniškim kandidatom.

Je soustanoviteljica razvojne fundacije 100X, ki se posveča ustvarjalnim rešitvam pri odpravljanju revščine in izboljšanju življenja otrok po svetu. Soustanovila je tudi podjetje za upravljanje z vlaganji v nepremičnine B&M. V okviru misije njene fundacije 100X je delovala v Afriki, Aziji in Južni Ameriki ter pomagala pri odpiranju sirotišnic, podjetij za proizvodnjo hrane in vodenju programov trajnostnega razvoja.

