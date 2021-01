Rušenje Tovarne Rog

Blokiran dostop do avtonomne cone

Ponovni poskus ruševanja Tovarne Rog

Ljubljanski policisti so bili danes zjutraj obveščeni, da ima varnostna služba težave z nekaj osebami na območju nekdanje Tovarne Rog, kjer se izvajajo gradbena dela. Po poročanju očividcev in virov v nekaterih medijih, je tam potekala akcija, uporabnike prostorov pa so nasilno evakuirali. Dostop do območja je povsem blokiran. Uporabniki prostorov opozarjajo, da jim varnostna služba ni pokazala nobenih papirjev, ki bi pojasnjevali ta ukrep. Prizorišče je obkoljeno s policisti, na družabnih omrežjih pa se že vrstijo pozivi, naj se tam zberejo ljudje in zaščitijo nenapovedano zasedbo Tovarne Rog.

Današnji prizor pred Tovarno Rog

"Danes ob sedmih zjutraj so do zob oboroženi policisti skupaj z varnostniki Valine ki so pred leti Rog nasilno že poskušali izseliti, ponovno udarili. Okoli Roga so postavili ograje in nasilno zvlekli ljudi iz prostorov. Nekateri so bili tudi začasno pridržani. Takoj zatem so z bagri začeli rušiti Rog," so na Facebooku zapisali nekateri od uporabnikov prostorov.

Policija je za spletni portal 24ur.com potrdila, da so bili okoli 7. ure obveščeni, da "lastnik objekta na Trubarjevi cesti v Ljubljani izvaja na objektu gradbena dela, pri tem pa se je na kraju zbralo nekaj oseb, ki ne upoštevajo varnostnikov, ki so območje gradbišča zavarovali."

Današnji prizor pred Tovarno Rog

"Policisti so na kraju intervenirali in po do sedaj znanih podatkih ugotovili, da nekaj oseb na kraju ni upoštevalo varnostnikov, zato so policisti vzpostavili javni red in mir," so pojasnili na policiji.

Na območju Tovarne Rog so se začela gradbena dela, med slednjimi tudi rušenje stavb in zidov. Nekaj ljudi, ki je skušalo vstopiti na območje, je bilo s strani policije pridržanih in odpeljanih na policijsko postajo.

Mestna občina Ljubljana (MOL) je za ob 11. uri napovedala tiskovno konferenco.

Današnji prizor pred Tovarno Rog

Prizor iz leta 2016. Nasilje varnostnikov nad Rogovci, ki so preprečili rušenje tovarne ob 5. uri zjutraj.

