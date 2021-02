Staš Zgonik | foto: Novi List, Rijeka

»Omejitev gibanja, vsaj na Hrvaškem, ni pomembno prispevala k preprečevanju okužb«

Tomislav Rukavina, hrvaški epidemiolog in mikrobiolog

Ko človek, ki zadnje mesece prebiva v Sloveniji, prebira seznam omejitvenih ukrepov za boj proti epidemiji covid-19, ki veljajo na Hrvaškem, se mu kar nekoliko orosijo oči. Na odprtih javnih prostorih je dovoljeno zbiranje do 25 ljudi, v zaprtih prostorih so druženja omejena na deset ljudi iz največ dveh gospodinjstev. Nobene omejitve gibanja na občine ali regije, nobene policijske ure, le prepoved prodaje alkohola po 22. uri. Šole so bile odprte vse do božično-novoletnih počitnic, ki so jih januarja za en teden podaljšali, nato pa jih najprej odprli za učence prvih štirih razredov osnovne šole in dijake zadnjih letnikov srednjih šol. V ponedeljek se je zaradi izboljšane epidemiološke slike v razrede vrnila tudi večina preostalih osnovnošolcev.

In ob vsem tem Hrvaški boj z epidemijo uspeva bolje od Slovenije. Število okužb je bistveno manjše, a zaradi manj razširjenega testiranja, omejenega skoraj izključno na PCR-teste simptomatskih bolnikov, je ta statistika težko primerljiva. A tudi po številu umrlih so bistveno uspešnejši od nas. Konec novembra in v decembru je število smrti na 100 tisoč prebivalcev sicer močno naraslo in za nekaj dni celo preseglo slovenske številke, a se je nato v januarju zgodil močan obrat navzdol. Skratka, z mnogo manj strogimi ukrepi in mnogo manj vznemirjanja prebivalstva z odpiranjem in zapiranjem posameznih dejavnosti je Hrvatom doslej epidemijo uspelo prebroditi precej bolje od nas.

O ravnanju hrvaških oblasti in hrvaških izkušnjah v boju z epidemijo smo se pogovarjali s prof. dr. Tomislavom Rukavino, dolgoletnim predstojnikom katedre za socialno medicino in epidemiologijo na Medicinski fakulteti Univerze na Reki.

Kako ste zadovoljni z obvladovanjem epidemije covida-19 na Hrvaškem?