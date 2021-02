VIDEO: Policisti z orožjem na Metelkovi

Več kot 40 policistov je zakorakalo po Metelkovi, nekateri pa so počakali v avtomobilih, parkiranih na vseh treh ulicah, ki mejijo na središče alternativnega kulturnega življenja

Kaj so na povsem mirni Metelkovi iskali do zob oboroženi policisti?

Okoli 18. ure in 40 minut se je pred Metelkovo, ki je že skoraj 30 let center alternativnega kulturnega dogajanja, in jo kot posebnost Ljubljane izpostavi vsak turistični vodič in vsako turistično poročilo o Sloveniji, ustavilo osem transportnih policijskih vozil, ki so jih spremljala še dodatna interventna vozila. Iz vozil so nato stopili polno opremljeni policisti, si oblekli vso zaščitno opremo ter v formacijah po štiri zakorakali na Metelkovo. Del policistov je bilo opremljenih tudi s puškami. Več kot štirideset policistov je zakorakalo po Metelkovi, nekateri pa so ostali v avtomobilih, parkiranih na vseh treh ulicah, ki mejijo na središče alternativnega kulturnega življenja.

Zakaj? Kakšni so razlogi? Se je zgodil kakšen zločin in so iskali storilca, ki se je morebiti skril na Metelkovo? So policisti raziskovali kakšno kaznivo dejanje, zaradi česar so imeli nalog preiskovalnega sodnika? Po preverjenih informacijah niso imeli policisti v rokah nič od tega. Razlog, ki ga neuradno navajajo, je iskanje protestnikov. Danes je namreč tam potekal shod, s katerim so Ljubljančani opozorili na uničenje skvota v Rogu. Vendar pa policisti niso šli v kakšen določen lokal ali prostor na Metelkovi (tudi Metelkova je sicer zaprta zaradi protikoronskih ukrepov), temveč so začeli glasno trkati po vratih lokalov in drugih prostorov ter zahtevati, naj jim odprejo. Naj ob tem poudarimo, da morajo imeti za vstop v določen prostor policisti nalog ali vsaj obvestilo, ne morejo pa preprosto »poskušati sreče«. Imeti morajo jasne indice ali obvestilo, da se v nekem prav določenem prostoru nekaj dogaja. A tokrat se policisti niso držali teh pravil, niso predstavili razlogov, ampak preprosto zahtevali, naj se jim odprejo vrata.

Ob tem ni nepomembno, da je organizacija Rumeni jopiči, nasilniška organizacija, povezana z neonacističnimi organizacijami in tudi vladajočo stranko SDS, v soboto že prišla na Metelkovo in zahtevala njeno uničenje. Kako je bil videti prihod policistov na Metelkovo, si lahko ogledate na priloženem posnetku, na katerem je mogoče slišati tudi začudenje mimoidočega, ki se ne more načuditi, zakaj policisti sredi Ljubljane in popolnoma mirne Metelkove – kjer je bilo tudi zelo malo ljudi – nosijo avtomatske puške.

