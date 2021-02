Kdaj bo odpravljena prepoved prehranjevanja na javnih površinah?

Čeprav je ponovno dovoljeno zbiranje do deset ljudi, je še vedno prepovedano prehranjevanje na javnih površinah v skupinah, razen za člane istega gospodinjstva

Policisti so lani novembra kaznovali dostavljavca hrane, kolesarja, ki si je med razvozom hrane vzel nekaj minut počitka, se usedel na stopnišče ljubljanske frančiškanske cerkve in poskušal pomalicati.

Vlada jue podaljšala veljavnost protikoronskih ukrepov in odlokov. Na Institutu Jožef Stefan (IJS) so izračunali, da bi lahko ob trenutnih pogojih že na začetku marca prešli v rumeno fazo. Trenutno namreč še vedno ostajamo v t. i. oranžni fazi. Kriterija za prehod v rumeno fazo sta manj kot 600 okužb na dan in manj kot 500 hospitaliziranih v bolnišnicah.

"Skladno z vladnim načrtom sproščanja ukrepov in epidemiološko sliko v državi je predvideno, da se bodo z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom postopoma začele sproščati nekatere storitve na področju turizma (nastanitve) in gostinstva ter še dodatne storitve na področju gradbeništva," so za MMC, spletni portal javne televizije, povedali na gospodarskem ministrstvu.

"Prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na javnih površinah pa je bila sprejeta v izogib zadrževanju in druženju v okolici gostinskih lokalov."



Čeprav je v t. i. oranžni fazi ponovno dovoljeno zbiranje do deset ljudi, pa prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah ter prepoved osebnega prevzema alkoholnih pijač na prevzemnem mestu, ostajata v veljavi.

"Izjema, ki dovoljuje osebni prevzem blaga in hrane, je bila sprejeta z namenom, da se gostinskim dejavnostim, kljub sprejetim omejitvenim ukrepom, omogoči vsaj delno obratovanje. Prepoved konzumiranja prevzete hrane in pijače na javnih površinah pa je bila sprejeta v izogib zadrževanju in druženju v okolici gostinskih lokalov. Vlada na tedenski ravni presoja o ustreznosti ukrepov, upoštevajoč epidemiološke razmere, in odloča o morebitnem sproščanju ali zaostrovanju ukrepov, ki je v prvi vrsti odvisno od epidemioloških razmer ter stališča in strokovne ocene zdravstvene stroke, tako NIJZ-ja kot tudi posebne skupine pri ministrstvu za zdravje," so še za MMC pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo.

