Facebook bo odpravil blokado novic

Dogovor z avstralsko vlado

© pixabay.com

Avstralskim uporabnikom bo Facebook znova omogočil ogled in delitev novic na svojem družbenem omrežju ter dostop do avstralskih novic svojim uporabnikom v tujini. Podjetje je namreč z avstralsko vlado doseglo dogovor o spremembi predloga zakonodaje, ki Facebook in Google obvezuje plačevanja medijskih vsebin.

Avstralski minister, pristojen za vladne finance, Josh Frydenberg in Facebook sta sporočila, da sta dosegla kompromis o ključnih delih predloga zakona, ki so mu tehnološka podjetja močno nasprotovala.

C_7O5mCuko0

Canberra je v enem od najbolj agresivnih korakov katerekoli vlade za zajezitev moči ameriških digitalnih velikanov pripravila zakonsko podlago, po kateri bi podjetji Facebook in Google lokalnim medijem plačevala za vsebine ali pa bi ju doletele milijonske globe.

Facebook je zaradi te zakonodaje v četrtek avstralskim uporabnikom onemogočil ogled in delitev novic na svojem družbenem omrežju ter dostop do avstralskih novic svojim uporabnikom v tujini.

Zdaj sta se Facebook in avstralska vlada dogovorila, da podjetji ne bosta kaznovani, dokler ne dosežeta dogovora z lokalnimi podjetji o plačevanju novic. Za sklenitev teh dogovorov so dobili dva meseca časa.

WIzxk03epCo

"Zaradi teh sprememb lahko zdaj delamo za nadaljevanje investicij v novinarstvo v javnem interesu in v prihodnjih dneh obnovimo dostop do novic na Facebooku za Avstralce," je povedal izvršni direktor ameriškega podjetja, pristojen za Avstralijo, Will Easton.

