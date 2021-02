Alenka Jeraj priznala, da se skriva za Koprivo

Ko se politični predstavniki stranke skrivajo za lažnimi profili, da bi utišali vladne kritike

Alenka Jeraj (SDS) alias Kopriva

V ponedeljek je poslanka SDS Alenka Jeraj na Twitterju komentirala zapis novinarja Dela deloma s svojega profila, deloma pa kot uporabnica lažnega profila Kopriva. Poslanka je v odzivu za Radio Slovenija potrdila, da je omenjeni profil res njen in da ga je ustvarila januarja. Dodala je, da ga bo zdaj zaprla, vsebine pa ni želela komentirati.

"Gre za značilen primer ustvarjanja lažne javnosti," je za Radio Slovenija poudaril Anže Voh Boštic, avtor članka o t. i. astroturfingu na spletnem portalu Podčrto (Lažni Twitter profili, ki napadajo kritike stranke SDS). "To je v bistvu eklatanten primer astroturfinga – ko se osebe z neko politično ali gospodarsko agendo skrivajo za profili, ki dajejo navzven občutek, da je to profil človeka z ulice, ki je nepovezan z neko politično agendo," je dodal.

Kot Kopriva (@Kopriva60918021) je poslanka SDS ob komentiranju zapisa novinarja Dela Novice Mihajlovića o ukrepih, ki veljajo na smučiščih, zapisala, da je morala na Rogli ob nakupu vozovnice pokazati negativni izvid testa in da je vse skupaj z distanco in maskami potekalo brez težav. V nadaljevanju tvita, ki je bil objavljen na profilu poslanke SDS, je zapisala, da jo skrbijo gruče ljudi v mestih in na trgih, ki ne nosijo mask.

"Ne gre za neke naključne osebe iz javnosti, ampak je to koordinirana akcija, kjer se politični predstavniki, stranka, ljudje okoli te stranke skrivajo za lažnimi profili in izvajajo astroturfing zato, da bi po eni strani pokazali svoje politične parole kot neko mnenje ljudi, pa tudi da bi utišali kritike vlade in stranke."



Afera potrjuje hipotezo, da stranka SDS ob pomoči lažnih profilov na Twitterju promovira svojo politiko in napada nasprotnike. "Ne gre za neke naključne osebe iz javnosti, ampak je to koordinirana akcija, kjer se politični predstavniki, stranka, ljudje okoli te stranke skrivajo za lažnimi profili in izvajajo astroturfing zato, da bi po eni strani pokazali svoje politične parole kot neko mnenje ljudi, pa tudi da bi utišali kritike vlade in stranke," je za Radio Slovenija opozoril Anže Voh Boštic.

