Nedopustna govorica sovraštva v režiji vladajoče koalicije

Predsednik parlamenta naj obsodi ravnanje poslanke Alenke Jeraj

Alenka Jeraj

© Borut Krajnc

V Forumu za demokracijo že dlje časa opozarjajo na oblastniško erozijo demokratičnih principov, iliberalno preobrazbo Slovenije, intenzivno podjarmljanje države z ideološko tendenco "prevrednotenja vseh vrednot" in nedopustno govorico sovraštva v režiji vladajoče koalicije.

"Nizkotnost, laganje, žaljivost in sovražni govor so postali zaščitni znak mentalitete oblasti, postajajo nova normalnost. Pred letom se je predsednik parlamenta Igor Zorčič, sicer bolj delujoč kot prikriti podpornik stranke SDS, zavzel za sprejetje novega etičnega kodeksa poslancev, ki pa v praksi ni zaživel", so zapisali v forumu.

Po razkritju, da poslanka Alenka Jeraj uporablja lažne profile na socialnih omrežjih, kar je sama tudi priznala, Zorčič ni obsodil takšnega ravnanja poslanke, niti ni sprožil postopkov. V skladu s kodeksom mora biti poslanec dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren, gojiti mora demokratični dialog in ne sme biti žaljiv. Skrbeti mora za ugled Državnega zbora in poslanske funkcije ter se izogibati ravnanju, s katerim bi krnil ugled doma ali v tujini.

"Skrivanje za lažnimi profili in žalitve političnih nasprotnikov to niso. Zato pričakujemo, da predsednik Zorčič nemudoma jasno in nedvoumno obsodi ravnanje poslanke SDS in s tem zaščiti institucijo, ki jo vodi. Še zlasti se nam takšno dejanje zdi nujno, ker se zanj Alenka Jeraj ni opravičila ali ga obžalovala. S tem bo pokazal, da mu je morda res mar za etičnost v ravnanju poslancev – kar je nekaj, v kar glede na njegovo politično obnašanje v zadnjem letu upravičeno dvomimo," so še zapisali.

Forum za demokracijo

dr. Božidar Flajšman

dr. Spomenka Hribar

dr. Dušan Keber

dr. Vlado Miheljak

Vinko Möderndorfer

dr. Boris A. Novak

dr. Božo Repe

dr. Rudi Rizman

dr. Mitja Sardoč

dr. Božidar Slapšak

dr. Svetlana Slapšak

dr. Darko Štrajn

dr. Niko Toš

dr. Boris Vezjak

