Nečastna zmaga Žige Turka

Bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta prejel nekdanji Janšev minister za šolstvo

Žiga Turk, prejemnik bodeče neže 2020/2021

V okviru festivala Rdeče zore so že tradicionalno podelili bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta. To "nagrado" podeljujejo v sodelovanju s portalom Spol.si, z njo pa opozarjajo na izjave v javnosti, ki na podlagi spola, spolne usmerjenosti oziroma spolne identitete posameznike napadajo, ponižujejo in žalijo. Letošnji nečastni zmagovalec je Žiga Turk, nekdanji minister v Janševi vladi. Bodečo nežo je prejel za sledečo izjavo, ki jo je letos februarja zapisal na Twitterju: "Ampak bistvo se mi zdi drugje. Če je seks samo rekreacija, potem posilstvo ni nič hujšega kot faul. Če pa seks ni rekreacija, pa pade temeljna premisa naprednega pogleda na to vprašanje, ki je uveljavljeno od 1968 dalje."

Spornost Turkove izjave so organizatorke obrazložile s sledečimi besedami: "Avtor izjave meni, da je seksualna revolucija leta 1968 posilstvo preoblikovala v športni prekršek, se pravi, svobodno odločanje (žensk) o spolnosti naj bi bilo pogojeno s sprejemanjem možnosti posilstva. Iz drugih tvitov lahko razberemo, da naj bi bil pravilni pogled na spolnost »sveto darovanje drug drugemu«. Ne glede na to, kaj si Turk misli o seksu, pa je očitno, da mu nekaj ni jasno – posilstvo ni seks! Je nasilje, ki spolnost uporabi kot sredstvo. Žiga Turk s svojo izjavo relativizira spolno nasilje, in to v času, ko naše fakultete pretresajo izjave o spolnem nadlegovanju študentk_ov s strani profesorjev."

V finale se je uvrstilo pet izjav, in sicer poleg Turka še izjave profesorja Mihe Šepeca z mariborske pravne fakultete, duhovnega voditelja Urbana Urbanca, pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na ministrstvu za notranje zadeve Boruta Jakopina in nekdanjega direktorja Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni Braneta Dobnikarja. V širšem izboru je bilo nominiranih 23 izjav, med katerimi sta bili tudi izjavi ministra za obrambo Mateja Tonina in vladnega funkcionarja Jelka Kacina.

Letos so bodeče neže podelili na dogodku, ki je potekal na spletu, in sicer v živo na Facebook strani Rdečih zor.

Utrinek s spletne podelitve bodečih než

"Menimo, da imajo zlasti osebe, ki delujejo na javno izpostavljenih področjih, kot so politika, znanost, (pop)kultura, umetnost in mediji, posebno veliko odgovornost za soustvarjanje odprte, pluralne in strpne družbe," na svoji spletni strani navajajo organizatorji dogodka in dodajajo, da javnim osebnostim njihov položaj daje privilegij, da sooblikujejo javno mnenje. "Če širijo seksistična stališča, s pozicije moči normalizirajo sovražni govor in legitimirajo diskriminacijo, kar je v nasprotju s prizadevanji za družbo enakih možnosti," so zapisale podeljevalke bodečih než.