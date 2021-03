Žiga Turk: »Katera je pa moja druga najbolj seksistična izjava?«

Letošnjemu prejemniku bodeče neže so na pomoč priskočili uporabniki Twitterja

Žiga Turk sprašuje tvitosfero

© Twitter

"Ok, katera je pa moja druga najbolj seksistična izjava? Ker bi jih po tej logiki moralo biti polno," se je na Twitterju vprašal Žiga Turk, nekdanji minister v Janševi vladi, prejemnik letošnje bodeče neže za najbolj seksistično izjavo leta. Pri odgovoru so mu pomagali nekateri uporabniki Twitterja (tvite objavljamo spodaj), ki so mu posredovali nekatere njegove pretekle zapise, da bi mu osvežili spomin. Žiga Turk je namreč prepričan, da je nečastna nagrada, ki jo je prejel, "nepoštena, nerazumna in nezaslužena".