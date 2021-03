VIDEO: Aretacija aktivistke in novinarke, ki je pisala tudi za Mladino

"Aretacija Nidžare Ahmetašević je dokaz kriminalizacije solidarnosti"

Organizacija Transbalkanska solidarnost je objavila posnetek aktivistke in novinarke Nidžare Ahmetašević iz Sarajeva, ki ji je bila v nedeljo odvzeta prostost, ker je opozorila na nepravičnost. "Aretacija aktivistke in novinarke je dokaz pritiska in kriminalizacije solidarnosti," so zapisali na spletni strani.

Nidžara Ahmetašević, ki je v preteklosti pisala tudi za Mladino, se zavzema za svobodo gibanja in izražanja.

Kot je razvidno iz videoposnetka spodaj so aktivistko policisti aretirali po tem, ko je s telefonom snemala pripadnika policije, kako piše kazen vozniku za napačno parkiranje.

Bosanski mediji opozarjajo, da je Nidžara Ahmetašević zaradi svojih aktivnosti in borbe za svobodo že več časa tarča sarajevske policije.

kAolKaxaTB0

