»Za Slovenijo bo usodno, če bo nadaljevala dosedanjo prakso«

IZJAVA DNEVA

"Za Slovenijo bo usodno, če bo nadaljevala dosedanjo prakso knjiženja kriznih izdatkov kot normalnih proračunskih izdatkov skupaj z rednimi proračunskimi programi. Takšno prakso mora takoj spremeniti in oblikovati poseben 'krizni' sklad za obdobje 2020–2024, katerega viri bodo izključno transferi iz Recovery and Resilience Facility (RRF). To bi ji omogočilo, da ob ponovni uporabi fiskalnih pravil v osnovo za izračun strukturnega fiskalnega salda in srednjeročnega fiskalnega cilja ne bodo sodili tudi izdatki iz tega sklada. Najemanje kreditov pri evropski komisiji bi moralo biti izhod v skrajni sili, saj neposredno ne prispeva k večjemu narodnemu dohodku. Potrebno bo, če se bo kreditna ocena za Slovenijo močno poslabšala, kar seveda ni nemogoče, še posebej če bodo redni izdatki proračuna ušli fiskalnemu nadzoru vlade in parlamenta zaradi fiskalne nediscipline."

(Ekonomist Mitja Gaspari o tem, da bo za Slovenijo usodno, če bo nadaljevala dosedanjo prakso knjiženja kriznih izdatkov kot normalnih proračunskih izdatkov skupaj z rednimi proračunskimi programi; via Dnevnik)