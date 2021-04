Podjetje Johnson & Johnson ustavilo dobavo svojega cepiva EU

"Odločili smo se, da preložimo razdeljevanje našega cepiva v Evropi," so sporočilo in dodali, da skupaj s pristojnimi evropskimi oblastmi preverjajo primere motenj strjevanja krvi

© Marko Verch / Creative Commons 2.0

Ameriško podjetje Johnson & Johnson je danes sporočilo, da je začasno ustavilo dobavo svojega cepiva proti covidu-19 državam Evropske unije. Za to so se odločili, potem ko so pristojne oblasti v ZDA priporočile začasno ustavitev uporabe tega cepiva zaradi primerov redkih motenj strjevanja krvi po cepljenju.

"Odločili smo se, da preložimo razdeljevanje našega cepiva v Evropi," so sporočili. Dodali so, da skupaj s pristojnimi evropskimi oblastmi preverjajo primere motenj strjevanja krvi.

"Tesno sodelujemo s strokovnjaki in zdravstvenimi oblastmi. Trdno podpiramo odprto odprto komuniciranje o teh informacijah z zdravstvenim osebjem in javnostjo," so navedli v ameriškem podjetju po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Tesno sodelujemo s strokovnjaki in zdravstvenimi oblastmi. Trdno podpiramo odprto odprto komuniciranje o teh informacijah z zdravstvenim osebjem in javnostjo."



Johnson & Johnson

Za to so se odločili, potem ko sta ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) ter center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) priporočila začasno ustavitev uporabe tega cepiva. Pri šestih osebah so namreč po cepljenju z njim potrdili redko motnjo strjevanja krvi. Do ponedeljka so sicer v ZDA s cepivom Johnson & Johnson cepili 6,8 milijona ljudi.

Dobava tega cepiva v EU je stekla v ponedeljek, potem ko mu je evropska agencija za zdravila (Ema) sredi marca prižgala zeleno luč. Do konca junija EU pričakuje dobavo od 50 do 55 milijonov odmerkov.

Je pa tudi Ema že minuli teden sporočila, da je začela preiskavo morebitne povezave med cepivom Johnson & Johnson in krvnimi strdki.

PREBERITE TUDI: