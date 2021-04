»Vsak kolesar šteje!«

Protestniki so za danes napovedali kolesarjenje po vsej državi, kar pa naj bi bilo zgolj ogrevanje pred torkovim velikim protestom

Lani je vsak petek v Ljubljani v duhu protivladnih protestov kolesarilo na tisoče kolesark in kolesarjev

© Gašper Lešnik

Protestniki in protestnice za danes ponovno napovedujejo kolesarjenje. Kot smo zasledili na družbenih omrežjih, so zapisali, da bo minilo eno leto odkar so se prvič zapeljali s kolesi po Trgu republike. "Vlada še ni padla. Vrstijo se nove in nove afere, oni pa se še kar oklepajo oblasti," so zapisali na družabnih omrežjih. Poudarili so, da se bodo danes ponovno zapeljali po ulicah, ne zgolj v Ljubljani, temveč po celotni Sloveniji. S tem, tako protestniki, želijo pokazato, da jih Janševa vlada ne bo ustrahovala in da se bodo borili še naprej. "Vsak_a kolesar_ka šteje," so zapisali.

Kot je opaziti, pa je današnje kolesarjenje zgolj ogrevanje za napovedani protestni shod, ki naj bi se zgodil v Ljubljani v torek, 27. aprila, na Dan upora proti okupatorju.

Vlada je, kar so v zadnjih dneh poudarili tudi številni strokovnjaki, po vsej verjetnosti prav zaradi tega sprejela politično odločitev in zbiranje ljudi ponovno omejila na zgolj deset ljudi. In to kljub temu, da se je epidemiološka slika v državi občutno popravila in da se sproščajo številni drugi ukrepi. Jutri se namreč ponovno odpirajo tudi terase lokalov po vsej državi, znova pa se lahko omogoča tudi izvajanje javnih kulturnih prireditev – denimo kinematografskih, gledaliških, glasbenih.

