27. april, leto 2021

Objavljamo govor dr. Dragana Petrovca, ki ga je ta torek prebral na protestu zoper sedanjo vlado na Prešernovem trgu v Ljubljani

Dragan Petrovec na Prešernovem trgu, 27. april 2021

© Borut Krajnc

Zebe. Zebe v telo in v dušo. Vladajo nam mrzli ljudje. Ko bi bili drugačni, bi čutili z nami. Ne bi bilo cinizma, goljufanja in laži. Lažejo nam in svetu.