Janša le prišel na sodišče, a se je izkazalo, da sta porotnika člana njegove stranke SDS

Sojenje predsedniku vlade ponovno prestavljeno

Janša pride na sodišče, ko ima čas ...

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Janez Janša se je danes na sodišču v Celju vendarle udeležil obravnave zaradi razžalitve novinark RTV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl. Spremljal ga je odvetnik Franci Matoz, sojenje pa se je zapletlo že takoj na začetku. Po uri premora, ki je nastala zaradi dejstva, da sta bila dva porotnika člana Janševe stranke SDS, pa se je sojenje predsedniku vlade tudi zaključilo. Nadaljevalo naj bi se 1. junija. Če bo premier prišel ...

Danes pa sta dva porotnika namreč že takoj na začetku obravnave sama zase zahtevala izključitev, saj sta oba člana Janševe stranke SDS. Zakaj sta s to informacijo odlašala tako dolgo? Dejala sta, da bi to storila že prej in dodala, da nista vedela, katero zadevo bodo danes obravnavali. Sodnica je nato predlagala, da se razprava preloži za eno uro, medtem pa so poskušali najti nova porotnika in zadevo vseeno izpeljati do konca.

Nadomestnih porotnikov niso našli in sojenje se je zaključilo. Pred 1. junijem pa nameravajo nove porotnike dodatno preveriti, da se današnji zaplet ne bi več ponovil. Zakaj tega niso storili tudi pri omenjenih (zdaj že izključenih) porotnikih, za katera se je izkazalo, da sta člana Janševe stranke SDS, pa lahko zgolj ugibamo ...

Priskrbite si izvod nove Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani!

© Franco Juri / Mladina

PREBERITE TUDI NASLOVNO TEMO V NOVI MLADINI: