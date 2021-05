»Tole intervjuvanje na nacionalki je nasploh ena smešna štala«

IZJAVA DNEVA

"Tole intervjuvanje na nacionalki je nasploh ena smešna štala. Vsak bo gostil svoje. Mi naše, vi vaše. En tak pakt o nenapadanju. Ne hodite nam v zelje in ne hodite nam rabutat hrušk. Jože bo podelal vse z desne, drugi pa vse z leve poloble tega malega koščka sveta. Skratka, nacionalka že udejanja v intervjuju izrečeno idejo Jambreka, da bi imeli na nacionalki dva pola, dve uredništvi, dve programski usmeritvi. Dva koncepta bi se tolkla za pozornost gledalcev. In končno bi mokre sanje o uravnoteženosti postale dejstvo. In bili bi prvi na svetu, ki bi lahko v ustavo zapisali idejo o dualizmu. Tistem dualizmu, ki so ga v največji stranki na svetu razlagali kot posebnost, unikum in bistvo našega jezika. Dvojino so zamenjali z dualizmom. Dualnim pogledom na svet. Vsako dejstvo, vsaka resnica ima dve plati. Dva pogleda. Dve strani in dve razlagi. Seveda pa se že vnaprej ve, katera je prava."

(Kolumnist Leon Magdalenc o intervjuju Jožeta Možine s Petrom Jambrekom na TV Slovenija, ki je izrazil idejo, da bi imeli na nacionalki dva pola, dve uredništvi, dve programski usmeritvi; via Dnevnik)

PREBERITE TUDI: