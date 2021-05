Mrtvi so sami krivi, da so mrtvi

Kaj nam izraelsko-palestinski navzkrižni ogenj pove o tem, zakaj se vojne nikoli več ne končajo

Dekliška igra v razrušeni Gazi

© Profimedia

Ko je rohnel 11-dnevni spopad med Izraelom in Palestinci, smo slišali: vse skupaj se je začelo na hitro in nepričakovano! Ko se je vse skupaj na hitro in nepričakovano končalo (»ustavitev ognja«), pa smo slišali: to se ponavlja – in čez nekaj časa se bo spet ponovilo! Spet se bodo udarili! Nič novega! Stara stvar!