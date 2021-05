Zakaj si Janez Janša želi nasilja?

Pesnik Dejan Koban: »Ko so se policisti spravili na dve moji tovarišici, sem se zavestno odločil, da policistom, ki so še prihajali proti njima (dodatnih deset), preprečim njihove namene. Tulil sem nanje, da se ne bom umaknil, da je to naš trg. Nato so me trije pripadniki posebnih policijskih enot zgrabili in hoteli odpeljati s trga. Seveda sem se jim upiral. Po tleh so me vlekli čez cesto do parlamenta, me vrgli na tla in mi zelo grobo zvili roke na hrbet. Nato me je eden od teh specialcev butnil s kolenom v obraz. Z roko mi je obraz tiščal na asfalt. Ko sem vstal in mu zatulil, da krši človekove pravice, me je eden od policistov dvakrat zgrabil za vrat in mi enkrat zelo močno stisnil ramo.«

© Darja Štravs Tisu