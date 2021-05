Policija je izgubila zaupanje ljudi

Vsak drugi občan policiji ne zaupa več

Na policiji vsake dve, tri leta izvedejo javnomnenjsko raziskavo o zadovoljstvu in zaupanju v svoje delo. Prvo so izvedli leta 2016, drugo leta 2018, zadnjo pa letos. Čeprav so na policiji raziskavo izvedli že marca, so rezultate predstavili šele prejšnji teden, na tiskovni konferenci pa je generalni direktor policije Anton Olaj rezultate poskušal zamegliti. Poročilo o javnomnenjski raziskavi so recimo združili s poročilom o delu policije za lani, glede zaupanja v delo policije je generalni direktor govoril o trendu, pri čemer je uporabljal težje razumljive izračune. Govoril je recimo o tem, da je povprečna ocena zaupanja v policijo padla s 3,67 leta 2018 na 2,67 letos, krivec za ta upad zaupanja pa naj ne bi bila prekomerna represija policije v času epidemije ali sporne kadrovske zamenjave, temveč negativno medijsko poročanje.