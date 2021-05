Janša vs. Rizman

Sodni proces kot oblika zastraševanja kritikov

Rudi Rizman pred stavbo okrajnega sodišča v Kamniku

© Tone Stojko

Na kamniškem okrajnem sodišču je potekala glavna obravnava v tožbi SDS proti profesorju ddr. Rudiju Rizmanu. Rizman je lani februarja na RTV izrekel kritiko v zvezi s tem, da se stranka SDS financira iz tujine. »Ko pride na čelo vlade stranka, ki jo financira seveda tuja stranka oziroma tuji režim, to mislim seveda na madžarskega, to dejstvo je seveda srhljivo. Dejstvo, da se neka stranka financira iz tujine,« je dejal, zaradi teh besed pa v SDS od njega zahtevajo 10.500 evrov odškodnine in preklic izjave.