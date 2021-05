Nepremišljena propaganda

Obrambno ministrstvo in oglaševanje v skrajno desničarskih trobilih

Oglas za slovensko vojsko na portalu Breitbart news

Domen Savič iz zavoda Državljan D že od leta 2018 dejavno spremlja in analizira dotok javnega denarja do spornih medijskih vsebin. K temu ga je spodbudilo oglaševanje Telekoma in drugih državnih podjetij. V Studiu City je ta teden povedal, da so v zavodu portale, kot so Nova24, Iskreni.net in Domovina.je, identificirali kot neposredno povezane s strankama SDS in NSi in da ti »prek vzvodov moči ministrstev oziroma ostalih vladnih služb prek oglasov financirajo te medijske prakse«.