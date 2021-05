Dvojna merila

Selektivni spomin evropskih držav

Prizemljeno letalo in iskanje domnevne bombe

Ta teden smo spremljali politično dramo, ki se je začela v zraku. Letalo Ryanaira, ki je bilo na poti iz Grčije v Litvo, je v nedeljo pristalo v Minsku, kjer so nato aretirali – opozicijskega aktivista, blogerja in novinarja Romana Protaseviča in njegovo ženo Sofijo Sapega. Voditelji članic Evropske unije (EU) so v odzivu na incident pozvali k prepovedi prometa beloruskih letal v zračnem prostoru EU in k prepovedi uporabe evropskih letališč za ta letala. Prav tako so letalske družbe v EU pozvali, naj se izogibajo preletom nad Belorusijo, in se zavzeli za izpustitev Protaseviča.