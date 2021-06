»Nenavadna madžarska vlaganja v slovenske medije, povezane s stranko SDS«

IZJAVA DNEVA

"Madžarska podjetja so spretno izkoristila umike mednarodnih podjetij in vzpostavila močne tržne deleže. Zakaj prav Madžari? Del odgovora se skriva v dejstvu, da so med redkimi, ki jih poslovanje v Sloveniji sploh zanima in imajo kapital, da nakupe izvedejo. Približno milijarda evrov za banko in tristo milijonov evrov za črpalke ni malo denarja. Novi lastniki imajo namen podjetja razviti, preveč drago so jih plačali, da bi jih uničili."

"Če so to povsem tržne transakcije, so bolj nenavadna madžarska vlaganja v slovenske medije, predvsem povezane s SDS. V teh primerih ne gre za veliko denarja, a za politiko očitno pomembnejše posle. Za zdaj je doseg teh medijev relativno nepomemben, bi se pa stvari utegnile obrniti na glavo, če bi jih največja banka in drugo največje naftno podjetje v državi začela agresivno financirati."

(Novinar Janez Tomažič o tem, da sta v enem tednu dve madžarski podjetji v Sloveniji sklenili dva velika posla; banka OTP je kupila Novo KBM, madžarska naftna družba MOL pa slovensko vejo avstrijske OMV; via Delo)